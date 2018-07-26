Путин прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС

Йоханнесбург, 26 июля. Российский лидер Владимир Путин прибыл в четверг в ЮАР для участия в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР).

Путин проведет ряд двухсторонних встреч на полях саммита. Планируется, что президент РФ проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, главами Аргентины Маурисио Макри, Анголы Жуаном Лоуренсу, Замбии Эдгаром Лунгу и премьер-министром Индии Нарендрой Моди,а также с президентом ЮАР Сирилом Рамофозой.

Саммит БРИКС пройдет по 27 июля. По его итогам главы стран БРИКС подпишут Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации.