Меню
Политика
Путин прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС
Общество
Туристы выбрали лучший остров Земли
Следующая новость
Загрузка...

    Путин прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС

    60

    Путин прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС

    Йоханнесбург, 26 июля. Российский лидер Владимир Путин прибыл в четверг в ЮАР для участия в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР).

    Путин проведет ряд двухсторонних встреч на полях саммита. Планируется, что президент РФ проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, главами Аргентины Маурисио Макри, Анголы Жуаном Лоуренсу, Замбии Эдгаром Лунгу и премьер-министром Индии Нарендрой Моди,а также с президентом ЮАР Сирилом Рамофозой.

    Саммит БРИКС пройдет по 27 июля. По его итогам главы стран БРИКС подпишут Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.