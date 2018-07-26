Турчинов похвастался успешными испытаниями «дефицитных» украинских снарядов
Киев, 26 июля. На Украине состоялись комплексные испытания боеприпасов и нового оружия украинского производства, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. Чиновник назвал испытания успешными.
Украинский президент Петр Порошенко оценил испытания крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт». Он назвал разработку «Укроборонпрома» эффективной.
«Произошла важная фаза испытаний наиболее дефицитных 152-миллиметровых снарядов, а также 60-миллиметровых мин для новых украинских минометов», — заявил Турчинов.
Он отметил, что также была опробована модификация 82-миллиметрового миномета украинского производства. По словам Турчинова, оружие и боеприпасы будут переданы на вооружение ВСУ.
Как отмечают эксперты в области оружия, все современные разработки «Укроборонпрома» — это модифицированное советское оружие, которое досталось Украине после развала СССР. Причем доработки не отличаются качеством.
Так, на Украине разгорелся скандал из-за минометов «Молот», стволы которых разрываются при выстреле. Президент Петр Порошенко запретил использовать данный вид оружия, поскольку известны десятки случаев с гибелью украинских солдат.