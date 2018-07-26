Турчинов похвастался успешными испытаниями «дефицитных» украинских снарядов

Киев, 26 июля. На Украине состоялись комплексные испытания боеприпасов и нового оружия украинского производства, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. Чиновник назвал испытания успешными.

Украинский президент Петр Порошенко оценил испытания крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт». Он назвал разработку «Укроборонпрома»​​ эффективной​.

«Произошла важная фаза испытаний наиболее дефицитных 152-миллиметровых снарядов, а также 60-миллиметровых мин для новых украинских минометов», — заявил Турчинов.

Он отметил, что также была опробована модификация 82-миллиметрового миномета украинского производства. По словам Турчинова, оружие и боеприпасы будут переданы на вооружение ВСУ.

Как отмечают эксперты в области оружия, все современные разработки «Укроборонпрома» — это модифицированное советское оружие, которое досталось Украине после развала СССР. Причем доработки не отличаются качеством.

Так, на Украине разгорелся скандал из-за минометов «Молот», стволы которых разрываются при выстреле. Президент Петр Порошенко запретил использовать данный вид оружия, поскольку известны десятки случаев с гибелью украинских солдат.