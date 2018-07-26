Шойгу проводит генеральную репетицию военно-морского парада в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в четверг в Санкт-Петербурге проводит генеральную репетицию Главного военно-морского парада, который пройдет 29 июля.

В репетиции принимают участие как морская, так и воздушная составляющие парада. Всего в тренировке задействованы более четырех тысяч военнослужащих, около 40 боевых кораблей и субмарин, порядка 38 летательных аппаратов Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

В парадном строю в акватории Невы и на рейде в Кронштадте можно будет увидеть новейшие тактические группы боевых кораблей и катеров. Среди них — фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Макаров», десантный корабль «Ива Грен», корветы «Сообразительный» и «Бойкий».

На Неве часть кораблей уже выстроена, в Кронштадте кильватерным строем пройдут корабли крупного водоизмещения. Самолеты и вертолеты морской авиации совершат пролет над Кронштадтом и Петербургом. Также генеральные репетиции парадов пройдут в четверг на основных базах Тихоокеанского, Балтийского, Северного и Черноморского флотов.

Парад состоится в День Военно-морского флота России, который отмечается в последнее воскресенье июля.