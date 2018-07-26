«Не через пять лет, так через 50»: эксперт объяснил, почему Грузия и Россия в любом случае наладят отношения

Разрыв дипломатических отношений между Грузией и Россией был ошибкой, так как сейчас это осложняет переговорный процесс между государствами. Об этом заявила бывший спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

Ситуация усугубляется еще и тем, что Тбилиси боится идти на сближение с Москвой. Грузинские власти опасаются, что западные партнеры «косо посмотрят на них и назовут пророссийскими». Также очень остро стоит вопрос по поводу статуса Южной Осетии и Абхазии.

«Препятствием также является признание Южной Осетии и Абхазии со стороны России в 2008 году», — говорит Нино Бурджанадзе.

Несмотря на вполне решительное заявление, резких перемен в отношениях между Россией и Грузией ожидать не стоит, отмечает политолог Александр Асафов. По его словам, восстановление конструктивного взаимодействия — процесс длительный и постепенный.

«Будучи разрушенными радикально, отношения восстанавливаются медленно. Причем инициатором этого разрыва была не Россия, а Грузия, что и привело к событиям 2008 года, — рассказывает эксперт. — И похмелье от этих событий оказалось гораздо более сильным, чем ожидалось, и пережить его было намного сложнее, чем изначально казалось».

«Экономические потери Грузии в связи с ухудшением отношений с Россией, разрыв исторических связей, которые выстраивались столетиями, — все это не было компенсировано Западом в должной мере, — напомнил политолог. — Тогда грузинское общество, кстати, выразило свое мнение: на сцену, где находился американский президент, кто-то бросил макет гранаты. Это было знаком того, что очень многие не поддерживают тот ход событий, который имеет место».

Александр Асафов подчеркивает: восстановление отношений между странами возможно только в случае, если не произойдет очередное событие, которое оттолкнет Грузию от России.

«Учитывая географическую близость, отношения восстановятся. Только произойти это может не через пять лет, к примеру, а через пятьдесят. Если не случится очередного конфликта, который оттолкнет Тбилиси от Москвы, — говорит Асафов. — Отрадно, что сегодня в Грузии осознают необходимость сближения с Россией на высшем уровне. Но в стране, которая устремлена в сторону НАТО, быстро этот процесс проходить не может. Для нас важно, чтобы Грузия находилась в фарватере России».

По мнению Бурджанадзе, решить проблему можно путем переговоров с Россией, Южной Осетией и Абхазией. Однако бывший спикер грузинского парламента наряду с намерением тесно сотрудничать с Москвой считает необходимым тесное взаимодействие с Западом. По ее мнению, «Балансировать можно во всех направлениях, просто этого не надо бояться».