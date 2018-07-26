«Это угроза»: украинский генерал призвал ввести военные корабли в Азовское море для защиты от России

Киев, 26 июля. Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук призвал ввести военные корабли в Азовское море.

Украинский генерал убежден, что для его страны якобы существует угроза со стороны России в Азовском море.

«Это угроза, — пугает он сограждан. — Сегодня в Крыму собраны большие подразделения морской пехоты. Это угроза тылу наших объединенных сил и нельзя на это не реагировать».

При этом он добавил, что у украинской армии нет такого оружия, которое могло дать достойный ответ так называемой атаке со стороны России. Он пояснил, что российские корабли способны наносить удары, находясь в отдалении.

«Россия превращает Азовское море во внутреннее море без возможности выхода из него, — убежден Кузьмук. — Сегодня задача, чтобы любые наши корабли, какие бы они не были, пограничных войск, попали в Азовское море».

Ранее украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море. В связи с этим Москва была вынуждена усилить меры безопасности и усилила досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, что вызвало возмущение в Киеве.

В связи с этим украинские власти и политологи заявили, что Россия якобы устроила «блокаду» морских портов. Так, например, киевский политолог Константин Матвиенко предположил, что Москва хочет «отжать» у Украины Азовское море.

Однако, по мнению экспертов, создание шума в Киеве из-за несуществующей угрозы в Азовском море, скорее всего, свидетельствует о желании украинских властей прикрыть серьезные проблемы, которые существуют в военно-морских силах страны. В частности, специалисты отмечают, что украинская погранслужба и ВМС не могут нормально проверять суды, следующие в украинские порты.

Напомним, в 2004 году Москва и Россия заключили договор, согласно которому Азовское море используется странами для внутреннего пользования. Документ предполагает, что и Россия, и Украина могут свободно использовать Азовское море.