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Пашинян рассказал, что его удивило в Путине
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    Пашинян рассказал, что его удивило в Путине

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    Пашинян рассказал, что его удивило в Путине

    Москва, 26 июля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о встрече с российским президентом Владимиром Путиным, отметив его прямоту и искренность.

    По словам политика, он представлял лидера РФ немного другим, поэтому эти качества Путина его приятно удивили.

    «Для меня был очень приятный сюрприз, что он очень прямой и искренний человек», — поделился впечатлениями Пашинян в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

    Армянский премьер отметил, что именно искренний и прямой диалог между Москвой и Ереваном является для него самым важным в отношениях РФ и Армении. По словам политика, отношения «без темных углов» не предполагают согласия по всем вопросам, однако свидетельствуют об искренности сторон.

    Пашинян подчеркнул, что самая большая дружба между государствами, как и между людьми, когда стороны смотрят друг другу в глаза и разговаривают прямо и честно.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Москву в июне. Во время визита он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Свою поездку в РФ Пашинян назвал «чрезвычайно успешной», а встречу с Путиным — «очень эффективной».

    Автор: Василий Котов
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