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Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
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    Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

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    Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

    Москва, 26 июля. Госдума России приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, которое будет добровольным. Отмечается, что при этом региональное руководство сможет разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, который был причинен зданиям, расположенным на их территории.

    Согласно закону, возмещение ущерба производится либо путем выплаты возмещения, либо предоставлением регионом в собственность данному лицу другого жилья.

    Закон также предусматривает создание единой автоматизированной информационной системы. В ней будут содержаться данные о договорах страхования и так далее.

    Новая схема продажи жилья заработала в России с 1 июля. В связи с отменой долевого строительства ведущие банки РФ приступили к подготовке к переходу на новые модели кредитования застройщиков. Застройщики перейдут на банковское сопровождение, отказавшись от прямого привлечения средств дольщиков.

    Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

    Автор: Алия Садыкова
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