Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

Москва, 26 июля. Госдума России приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, которое будет добровольным. Отмечается, что при этом региональное руководство сможет разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, который был причинен зданиям, расположенным на их территории.

Согласно закону, возмещение ущерба производится либо путем выплаты возмещения, либо предоставлением регионом в собственность данному лицу другого жилья.

Закон также предусматривает создание единой автоматизированной информационной системы. В ней будут содержаться данные о договорах страхования и так далее.

Новая схема продажи жилья заработала в России с 1 июля. В связи с отменой долевого строительства ведущие банки РФ приступили к подготовке к переходу на новые модели кредитования застройщиков. Застройщики перейдут на банковское сопровождение, отказавшись от прямого привлечения средств дольщиков.