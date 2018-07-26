«Санкции — это навсегда»: декан ВШЭ призвал смириться с экономическим противостоянием России и Запада

Москва, 26 июля. Международные санкции в экономике будут сохраняться и станут повседневной реальностью наших дней, считает почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Сергей Караганов.

Караганов высказал мнение по поводу необходимости внесения изменений в существующую Доктрину продовольственной безопасности РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Принятая в 2010 году доктрина не учитывала санкционную политику во всех сферах. Нужно учитывать, что эта сфера будет жестко политизироваться. Санкции — это навсегда», — заявил Сергей Караганов на конференции, которая проходила в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Эксперт кроме того отметил, что прежний документ не учитывал климатических изменений на планете, которые привели к массовым болезням в растениеводстве и животноводстве. В пример Сергей Караганов привел африканскую чуму свиней.

Подготовленные экспертами предложения по внесению изменений в Доктрину уже переданы в правительство и администрацию президента России.