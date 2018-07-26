«Прошу прощения за сленг»: Клинцевич эмоционально отреагировал на спекуляции о переносе встречи Путина и Трампа

Новая встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится не нынешней осенью, как анонсировалось ранее, а в 2019 году. Эта задержка ничего не изменит, и те, кто спекулирует не этой теме и кричит о якобы нанесенном по России «ударе», зря радуются, отметил, комментируя эту новость, российский сенатор Франц Клинцевич.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, изменение сроков очередного саммита связано с тем, что Трамп намерен дождаться окончания расследования о якобы «российском вмешательстве» в американские выборы. При этом, судя по всему, сам Трамп не в восторге от этой задержки, которую он связывает с «охотой на ведьм», — так американский лидер называет обвинения о якобы его «связях с Москвой» во время предвыборной кампании 2016 года.

«Президент [США Дональд Трамп] считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом [России Владимиром] Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм», — цитирует Болтона пресс-служба Белого дома.

Очередная попытка определенных кругов в США сорвать процесс установления нормальных российско-американских отношений обречена на провал, Россия уже никогда не будет прежней, заявил в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Я видел по телевидению выступление сенатора из Огайо Роба Портмана, который практически дал ответ на вопрос, почему некоторые силы в США так раздувают значение переноса встречи Путина и Трампа, — отметил Франц Клинцевич. — Портман говорил примерно следующее: «Разве можно Трампу сейчас встречаться с Путиным? Для России должны быть невыносимыми санкции, Путин не должен дышать, он должен всего бояться, вот тогда можно с ним спокойно разговаривать на любые темы».

«Это и есть тот тренд, который навязан американским политическим истеблишментом в том числе и Европе, и он связан с одним — с желанием поставить Россию на колени, запугать, задавить санкциями, а после этого диктовать нам свои условия», — подчеркнул Клинцевич.

Но время ушло, и те, кто пытается давить на Россию, на самом деле России не знают, они оторваны от реальной жизни, отметил член Совфеда. Сенатор подчеркнул, что полностью согласен с мнением, высказанным по поводу переноса встречи Путина и Трампа и в администрации президента РФ, и в российском МИД.

«Не имеет значения, когда состоится встреча, важно, что такие встречи все равно будут, они обязательно состоятся, а то, что это произойдет в следующем году, даст России время лучше подготовиться, — подчеркнул Франц Клинцевич. — А, может быть, те, кто пытается вести диалог с Россией методом ультиматумов, угроз и запугиваний, в конце концов поймут, что эта методика с нами не работает. Может, они поймут наконец, что только взаимовыгодное сотрудничество и обмен предложениями являются основным путем разговора и отношений с Россией, а также решения сложнейших международных вопросов».

По словам Клинцевича, Россия никому и ни в чем не уступит свои позиции, не поступится своим суверенитетом, не примет никаких невыгодных для себя предложений.

«Все! Россия стала другой, и вам, господа, пора к этому привыкать!» — эмоционально обратился Клинцевич к американским оппонентам.

Российский сенатор выразил уверенность, что в ближайшее время все разговоры о якобы «российском вмешательстве» в американские выборы сойдут на нет.