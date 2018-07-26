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Путин назначил нового председателя попечительского совета ФПИ
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    Путин назначил нового председателя попечительского совета ФПИ

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    Путин назначил нового председателя попечительского совета ФПИ

    Москва, 26 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) вице-премьера Юрия Борисова вместо возглавившего государственную корпорацию Роскосмос Дмитрия Рогозина. Текст соответствующего указа размещен в четверг на официальном портале правовой информации.

    «Назначить председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова, прекратив соответствующие полномочия Дмитрия Рогозина», — следует из документа.

    Российский лидер другим указом назначил членами попечительского совета ФПИ в качестве представителей правительства Борисова и главы Курчатовского института Михаила Ковальчука, освободив от полномочий Игоря Комарова и Алексея Пономарева.

    Помимо этого, Путин назначил заместителя главы оборонного ведомства России Алексея Криворучко членом попечительского совета ФПИ сроком на пять лет в качестве представителя президента России.

    Автор: Дана Балан
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