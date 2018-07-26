Меню
Общество
Полиция наказала зарубивших котенка школьниц на Алтае
Общество
Туристы выбрали лучший остров Земли
Следующая новость
Загрузка...

    Полиция наказала зарубивших котенка школьниц на Алтае

      /  Обновлено: 
    59

    Полиция наказала зарубивших котенка школьниц на Алтае

    Горно-Алтайск, 26 июля. Алтайские полицейские поставили на учет двух сестер из села Михайловка — девочки записали на видео, как зарубили котенка топором. Родители несовершеннолетних заплатили административный штраф. 

    Представитель ГУ МВД по Алтайскому краю сообщил, что правоохранительные органы установили место записи видео. Ролик был сделан в одном из сел Бурлинского района двумя сестрами — 14 и 15 лет, пишет «Свободная пресса».

    Отмечается, что в суд переданы материалы для дальнейшего помещения нарушительниц в Центр временного содержания несовершеннолетних. Временно исполняющая обязанности детского омбудсмена пообещала провести беседу с юными живодерками, сообщает «Ридус».

    Расправа над животным вызвала общественный резонанс, блогеры быстро вычислили школьниц по социальным сетям и отправили ролик с экзекуцией над котенком их родителям. Жители Алтайского края организовали сбор подписей за то, чтобы наказать жестоких подростков. Позднее родственники девочек извинились за их поведение, отмечает «Газета.Ru».

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.