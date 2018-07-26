Полиция наказала зарубивших котенка школьниц на Алтае

Горно-Алтайск, 26 июля. Алтайские полицейские поставили на учет двух сестер из села Михайловка — девочки записали на видео, как зарубили котенка топором. Родители несовершеннолетних заплатили административный штраф.

Представитель ГУ МВД по Алтайскому краю сообщил, что правоохранительные органы установили место записи видео. Ролик был сделан в одном из сел Бурлинского района двумя сестрами — 14 и 15 лет, пишет «Свободная пресса».

Отмечается, что в суд переданы материалы для дальнейшего помещения нарушительниц в Центр временного содержания несовершеннолетних. Временно исполняющая обязанности детского омбудсмена пообещала провести беседу с юными живодерками, сообщает «Ридус».

Расправа над животным вызвала общественный резонанс, блогеры быстро вычислили школьниц по социальным сетям и отправили ролик с экзекуцией над котенком их родителям. Жители Алтайского края организовали сбор подписей за то, чтобы наказать жестоких подростков. Позднее родственники девочек извинились за их поведение, отмечает «Газета.Ru».