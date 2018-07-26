 «Дренаж копать сын Порошенко будет?»: в Сети появились кадры затопленных окопов ВСУ

Киев, 26 июля. В Сети опубликованы фотографии затопленных окопов Вооруженных сил Украины в Донбассе, по которым бойцы передвигаются практически вплавь.

Сообщение разместил на своей странице в социальной сети Facebook бывший участник АТО под ником Жека Чан. На снимках видно, что уровень воды поднялся выше пояса, в некоторых местах доходит украинским военнослужащим до плеч. Силовикам приходится пробираться через толщу воды, неся оружие высоко над головой.

«У вас все хорошо и сухо… Посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы», — подписал фотографии Чан.

Пользователи социальной сети не смогли остаться равнодушными к увиденному.

«Вот бы туда Потрошенка с Гройсманом и всей остальной кодлой. Пусть бы они эту воду вычерпывали под обстрелами. Я бы на такую картину с удовольствием бы посмотрел», — написал Сергей Кушнир.

«Дренаж копать сын Порошенко будет?» — поинтересовался Антип Петрович.

«Тут, блин, никакой дренаж не поможет. Зато проблема баньки решилась», — ответил ему Ievgen Nastych.

«Это кошмар, бедные парни», — заключила Татьяна Олейниченко.

Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе накаляется, несмотря на заключенные минские соглашения. Киевские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня и не раз пытались прорвать линию обороны.

Ранее украинский политик Алексей Журавко выразил мнение, что главной проблемой «самой сильной армии в мире» являются пьянство и неосторожное обращение с оружием.