«Стратегия обречена на провал»: Косачев отреагировал на американскую Крымскую декларацию

Москва, 26 июля. Стратегия Вашингтона по непризнанию Крыма частью России обречена на провал, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в связи с публикацией Крымской декларации США.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США выпустил Крымскую декларацию, согласно которой непризнание Крыма частью РФ является официальной политикой Вашингтона. В документе, подписанным госсекретарем Майком Помпео, говорится, что США будут поддерживать такую стратегию до тех пор, пока «территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

Косачев отреагировал на решение госдепартамента, отметив, что их стратегия обречена на провал.

«Ссылаясь на собственный опыт непризнания включения в состав СССР балтийских республик в 1940 году, торжественно клянутся теперь по Крыму в составе России вести себя так же и впредь. Американским стратегам кажется (или хочется верить), что эти сюжеты идентичны и что стратегия, сбывшаяся однажды исторически, годится на все случаи жизни», — написал он в Facebook.

Парламентарий отметил, что в ситуации с балтийскими республиками решения властей того времени опирались на поддержку узкой группу местных политиков и военную силу, а не на желание народа.

Что касается Крыма, то здесь совершенно другая история, напомнил Косачев. По его словам, возвращение Крыма в состав России «решительно и однозначно поддерживается подавляющим большинством населения».

Косачев подчеркнул, что в 1940 году США выступали против действий той власти, а сейчас — против воли народа.

«Почувствуйте разницу. Обречено на провал, исторический и политический», — резюмировал он.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после проведенного референдума, на котором более 95% жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Однако США и ряд других западных стран решение крымчан не признают, Киев по-прежнему считает Крым «своей территорией». Москва неоднократно заявляла, что Крым вошел в состав России в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.