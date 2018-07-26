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Появились фото и видео жуткого ДТП на Кубани, в котором погибли четыре человека
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    Появились фото и видео жуткого ДТП на Кубани, в котором погибли четыре человека

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    Появились фото и видео жуткого ДТП на Кубани, в котором погибли четыре человека

    Краснодар, 26 июля. Четыре человека скончались и не менее 10 человек были госпитализированы после ДТП в Краснодарском крае, где столкнулись пассажирская «Газель» и BMW. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали источники.

    Очевидцы сняли место ДТП на видео. Согласно данным, авария произошла около 4.30 по местному времени на 13 километре автодороги Крымск – Джигинка в Краснодарском крае. Легковой автомобиль и пассажирская маршрутка в лобовую столкнулись в результате выезда BMW на встречную полосу.

    Появились фото и видео жуткого ДТП на Кубани, в котором погибли четыре человека

    На момент ДТП в «Газели» находились 13 человек. На месте погибли оба водителя, — 39-летний водитель иномарки (Сергей Ушко) и 59-летний водитель «Газели» (Владимир Григорян). Пассажирка «Газели», Елизавета Абрамова 33 лет, скончалась по дороге в больницу. Скорая доставила других пассажиров в ЦРБ №1 Крымска. Одна из пострадавших скончалась в больнице. Ее личность пока не установлена.

    Автор: Алия Садыкова
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