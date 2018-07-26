«БеспринцЫпные чтения»: актеры непринужденно читают москвичам современную прозу. ФАН-ТВ

Сад «Эрмитаж» в третий раз принял литературный фестиваль «БеспринцЫпные чтения». Актеры театра и кино прочли актуальную российскую прозу.

Это новый формат интеллектуального развлечения. Он не только вызывает интерес у зрителей, но и популяризирует литературу.

«Маятник качается от цифрового и обратно, в аналоговую сферу. Людям хочется читать книжку. В Европе продажа электронных книг снижается, а бумажных возрастает. Во-вторых, это некий элемент шоу-бизнеса. Как в игре «Что? Где? Когда?», где ведущего никто не видит. И писателя никто не видит, даже непонятно, как он выглядит. А тут, вот он. Его можно послушать, потрогать, сфотографироваться с ним», — говорит писатель, основатель проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин.

«Очень приятно, что у нас в стране стало модно читать. И очень круто, что Александр Снегирев, Александр Маленков и Александр Цыпкин — три Саши — делают это направление модным. Модно читать, модно заниматься спортом — это такие вещи, к которым хочется стремиться, они мотивируют. Я сама читаю взахлеб», — рассказывает актриса театра и кино Полина Максимова.

Участников с каждым годом становится больше, и уже очевидно, что этот фестиваль станет самым масштабным в своем направлении. Актеры и писатели подарили зрителям свое творчество и возможность максимально интерактивно окунуться в него.

По словам организаторов, проект набирает популярность не только в России, но и за рубежом. Ближайшие гастроли намечены на октябрь, это выступления в Лондоне и Париже. На данный момент в рамках проекта писатели и актеры посетили США, Израиль, Сингапур, Великобританию, Германию, Францию, Австрию.

«Это прекрасная возможность поделиться с ними новым взглядом на нашу привычную жизнь. Это здорово, потому что для чего зритель ходит в театр, чтобы увидеть в происходящем на сцене себя, ответить на свои вопросы, а эти произведения и ребята-авторы дают колоссальную возможность для этого», — считает актер театра и кино Максим Матвеев.