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«БеспринцЫпные чтения»: актеры непринужденно читают москвичам современную прозу. ФАН-ТВ
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    «БеспринцЫпные чтения»: актеры непринужденно читают москвичам современную прозу. ФАН-ТВ

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    Сад «Эрмитаж» в третий раз принял литературный фестиваль «БеспринцЫпные чтения». Актеры театра и кино прочли актуальную российскую прозу.

    Это новый формат интеллектуального развлечения. Он не только вызывает интерес у зрителей, но и популяризирует литературу.

    «БеспринцЫпные Чтения»: актеры непринужденно читают москвичам современную прозу. ФАН-ТВ

    «Маятник качается от цифрового и обратно, в аналоговую сферу. Людям хочется читать книжку. В Европе продажа электронных книг снижается, а бумажных возрастает. Во-вторых, это некий элемент шоу-бизнеса. Как в игре «Что? Где? Когда?», где ведущего никто не видит. И писателя никто не видит, даже непонятно, как он выглядит. А тут, вот он. Его можно послушать, потрогать, сфотографироваться с ним»,  — говорит писатель, основатель проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин.

    «БеспринцЫпные Чтения»: актеры непринужденно читают москвичам современную прозу. ФАН-ТВ

    «Очень приятно, что у нас в стране стало модно читать. И очень круто, что Александр Снегирев, Александр Маленков и Александр Цыпкин — три Саши — делают это направление модным. Модно читать, модно заниматься спортом — это такие вещи, к которым хочется стремиться, они мотивируют. Я сама читаю взахлеб», — рассказывает актриса театра и кино Полина Максимова.

    Участников с каждым годом становится больше, и уже очевидно, что этот фестиваль станет самым масштабным в своем направлении. Актеры и писатели подарили зрителям свое творчество и возможность максимально интерактивно окунуться в него.

    «БеспринцЫпные Чтения»: актеры непринужденно читают москвичам современную прозу. ФАН-ТВ

    По словам организаторов, проект набирает популярность не только в России, но и за рубежом. Ближайшие гастроли намечены на октябрь, это выступления в Лондоне и Париже. На данный момент в рамках проекта писатели и актеры посетили США, Израиль, Сингапур, Великобританию, Германию, Францию, Австрию.

    «Это прекрасная возможность поделиться с ними новым взглядом на нашу привычную жизнь. Это здорово, потому что для чего зритель ходит в театр, чтобы увидеть в происходящем на сцене себя, ответить на свои вопросы, а эти произведения и ребята-авторы дают колоссальную возможность для этого», — считает актер театра и кино Максим Матвеев.

    «БеспринцЫпные Чтения»: актеры непринужденно читают москвичам современную прозу. ФАН-ТВ

    «Все, кого собирает Саша, талантливы, как профессионалы, и хороши, как люди. Такое сочетание профессионализма и душевных качеств. Есть юмор, широкий взгляд на жизнь, есть любовь, которая существует между нами. Я думаю, что любовь притягивает любовь», — размышляет актриса театра и кино Екатерина Шпица.

    Автор: Анна Агибалова; Александр Окунев
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