Не была даже главной темой: Волкер объяснил, почему Путин и Трамп в Хельсинки не обсуждали Украину

Киев, 26 июля. Украина не была в числе главных вопросов на прошедших переговорах президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов в Хельсинки. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Как отметил американский дипломат, всем сторонам «давно ясны позиции по украинскому вопросу», поэтому в длительных обсуждениях этой темы «нет смысла».

Волкер считает, что ключевой темой все-таки была Сирийская Арабская Республика, урегулирование конфликта в регионе, передает «ПолитНавигатор».

«Украина не была даже главной темой. Я думаю, что Сирия была темой, которая обсуждалась наиболее широко, а Украина — немного», — объяснил он, добавив, что в этом (обсуждении Украины — Прим. ФАН) «нет большого смысла».

Напомним, 16 июля в Президентском дворце в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Саммит продолжался более двух часов, за это время главы государств обсудили Сирию и ситуацию на Ближнем Востоке, экономику и другие актуальные вопросы международной повестки. По окончании встречи глава Белого дома заявил, что он «потрясающе» провел время с Путиным.

Накануне американский лидер распорядился пригласить российского президента в Вашингтон осенью, но позже новую встречу двух лидеров перенесли на 2019 год.