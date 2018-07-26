Порошенко похвастал успешным испытанием снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт»
Киев, 26 июля. Президент Украины Петр Порошенко заявил о успешном испытании крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Порошенко похвастал прохождением одного из этапов испытаний новых снарядов для «Гиацинта», которые были разработаны концерном «Укроборонпром».
«Стрельбы на полигоне Черниговской области проводили украинские артиллеристы, — рассказал глава Украины в социальной сети, — а их результат оценивался комиссией министерства обороны Украины».
Во время проведения испытаний были задействованы боевые осколочно-фугасные снаряды. Оценку баллистических характеристик крупнокалиберных снарядов производил баллистический радар, разработанный в НАТО.
По словам Порошенко, новые снаряды будут использованы для стрельбы из системы «Гиацинт», которая имеет большую точность и дальность стрельбы до 30 километров.
Стоит отметить, что система «Гиацинт» хорошо знакома жителям Донбасса: украинские силовики применяли ее против жителей ДНР. Однако в последнее время чаще ВСУ, нарушая в очередной раз минские соглашения, используют при обстрелах минометы, БМП, стрелковое оружие, а также зенитные установки.
Новость о новых снарядах для «гиацинтов» не вызвала восторга и у украинцев.
«Сподобились на пятый год войны [конфликта в Донбассе] что-то сделать. Только «Укроборонпром» никакого отношения к выпуску военной техники и боеприпасов не имеет. Он является распределителем ресурсов (денег), и берет за это 17% отката. Это коррумпированная структура и она должна быть ликвидирована», — заявили они в комментариях к посту Порошенко.