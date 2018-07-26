Порошенко похвастал успешным испытанием снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт»

Киев, 26 июля. Президент Украины Петр Порошенко заявил о успешном испытании крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко похвастал прохождением одного из этапов испытаний новых снарядов для «Гиацинта», которые были разработаны концерном «Укроборонпром».

«Стрельбы на полигоне Черниговской области проводили украинские артиллеристы, — рассказал глава Украины в социальной сети, — а их результат оценивался комиссией министерства обороны Украины».

Во время проведения испытаний были задействованы боевые осколочно-фугасные снаряды. Оценку баллистических характеристик крупнокалиберных снарядов производил баллистический радар, разработанный в НАТО.

По словам Порошенко, новые снаряды будут использованы для стрельбы из системы «Гиацинт», которая имеет большую точность и дальность стрельбы до 30 километров.

Стоит отметить, что система «Гиацинт» хорошо знакома жителям Донбасса: украинские силовики применяли ее против жителей ДНР. Однако в последнее время чаще ВСУ, нарушая в очередной раз минские соглашения, используют при обстрелах минометы, БМП, стрелковое оружие, а также зенитные установки.

Новость о новых снарядах для «гиацинтов» не вызвала восторга и у украинцев.