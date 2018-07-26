Это моя личная жизнь: Сердюков отреагировал на слухи о свадьбе с Васильевой

Москва, 26 июля. Экс-глава министерства обороны РФ Анатолий Сердюков впервые прокомментировал известие о заключенном браке с бывшей сотрудницей ведомства Евгенией Васильевой.

О свадьбе рассказал в своей авторской колонке на сайте StarHit известный российский ведущий Андрей Малахов.

«Я бы не хотел комментировать. Потому что это моя личная жизнь. Пусть это останется на совести тех, кто все это придумывает», — рассказал РБК бывший министр.

По словам бывшего адвоката экс-министра обороны Константина Ривкина, который ранее представлял интересы Сердюкова, на церемонию бракосочетания его не пригласили. В то же время бывший коллега по министерству Олег Горшенин отметил в разговоре с «Комсомольской правдой», что «ничего об этом не знает».

«Да, Сердюков женился на Васильевой. Но я в чужие дела не лезу», — подтвердил новость генерал-полковник Николай Антошкин.

Источник, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что свадьбу отпраздновали в одном из ресторанов Москвы в узком кругу. Молодоженам подарили красные тапочки, по аналогии с теми, в которых Сердюков в свое время вышел к следователям во время ареста.

Стоит отметить, что церемония осужденных за воровство сотен миллионов бюджетных денег разозлила россиян, которые посчитали, что утечку информации о свадьбе молодожены допустили намеренно, передает URA.RU.

Напомним, Васильева приобрела известность после так называемого дела «Оборонсервиса». Бывшая сотрудница Минобороны РФ получила пять лет лишения свободы за хищение суммы свыше 800 миллионов рублей. Сердюков после раскрытия крупной коррупционной схемы покинул пост главы ведомства.