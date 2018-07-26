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Forbes составил топ-10 российских знаменитостей
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    Forbes составил топ-10 российских знаменитостей

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    Forbes составил топ-10 российских знаменитостей

    Вашингтон, 26 июля. Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг российских звезд спорта и шоу-индустрии по версии журнала Forbes второй год кряду, заработав за 12 месяцев 14,5 млн долларов.

    Вторая строчка досталась фронтмену музыкального коллектива «Ленинград» Сергею Шнурову, который за год стал богаче на 13,9 млн долларов, «бронза» отправилась к отечественному артисту Филиппу Киркорову (8,9 млн долларов), пишет News.ru.

    Forbes составил топ-10 российских знаменитостей

    Отмечается, что в десятку рейтинга также вошли хоккеист Евгений Малкин (9,5 млн), исполнитель Григорий Лепс, ведущий Первого канала и шоумен Иван Ургант, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, музыканты Дима Билан и Стас Михайлов, телеведущая Ксения Собчак.

    При составлении рейтинга учитываются несколько моментов: доходы за год, внимание журналистов и интерес, который звезда вызывает среди пользователей Сети.

    Автор: Дана Балан
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