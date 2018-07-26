Украинцы Крыма пригласили власти США на полуостров воочию увидеть «оккупацию»

Симферополь, 26 июля. Проживающие в Крыму украинцы пригласили американские власти приехать на полуостров и воочию увидеть якобы имеющую место «оккупацию» республики. Такое предложение озвучила глава украинской общины в республике Анастасия Гридчина в ответ на Крымскую декларацию США.

Гридчина подчеркнула, что Вашингтону давно пора прекратить принимать «бессмысленные декларации», а самим приехать на полуостров, чтобы увидеть, как живет Крым на самом деле.

«Американским властям давным-давно надо не принимать бессмысленные декларации, которые никак не повлияют на жизнь крымчан, а просто самим посетить наш Крым и увидеть так называемую «оккупацию» воочию»,— отметила она в беседе с РИА Новости.

Гридчина напомнила, что Крым исторически является частью России, а американский истеблишмент, по словам украинки, все еще не может избавиться от стереотипа времен холодной воны о том, что СССР является «империей зла».

Накануне госдепартамент США опубликовал Крымскую декларацию, в которой, как передавало URA.RU, заявляется, что Вашингтон не признает Крым российской территорией. Ранее российский сенатор Алексей Пушков объяснил, что документ никак не повлияет на статус республики и отношения между РФ и США.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Однако Запад отказывается признавать результаты народного волеизъявления. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав России произошло демократическим путем. Вопрос о статусе республики российская сторона считает закрытым.