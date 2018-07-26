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Интернет-магазины Quelle и Otto прекращают работу в России
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    Интернет-магазины Quelle и Otto прекращают работу в России

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    Интернет-магазины Quelle и Otto прекращают работу в России

    Москва, 26 июля. Два популярных интернет-магазина Quelle и Otto прекращают свою работу в России. Как говорится в сообщении на одном из сайтов, с 26 июля сотрудники компании больше не принимают заказы. 

    Quelle прекращает обслуживание с 26 июля, однако все остальные заказы, сделанные до 25 июля, будут доставлены по графику. По данным Otto Group, с 17 июля свою деятельность в России прекращает сетевой рителлер Otto, пишет Ura.ru. 

    Свое решение компании объяснили, что хотят сосредоточиться на торговле на немецком рынке. О финансовом состоянии интернет-магазинов информации нет. Как отмечают «Аргументы и Факты», оба сайта для российских пользователей недоступны. 

    В сообщении в соцсетях компания Quelle предлагает пользователям из России покупать свою продукцию через интернет-сайты партнеров, пишет «ФедералПресс».

    Автор: Юлия Шелковенко
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