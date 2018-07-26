Интернет-магазины Quelle и Otto прекращают работу в России

Москва, 26 июля. Два популярных интернет-магазина Quelle и Otto прекращают свою работу в России. Как говорится в сообщении на одном из сайтов, с 26 июля сотрудники компании больше не принимают заказы.

Quelle прекращает обслуживание с 26 июля, однако все остальные заказы, сделанные до 25 июля, будут доставлены по графику. По данным Otto Group, с 17 июля свою деятельность в России прекращает сетевой рителлер Otto, пишет Ura.ru.

Свое решение компании объяснили, что хотят сосредоточиться на торговле на немецком рынке. О финансовом состоянии интернет-магазинов информации нет. Как отмечают «Аргументы и Факты», оба сайта для российских пользователей недоступны.

В сообщении в соцсетях компания Quelle предлагает пользователям из России покупать свою продукцию через интернет-сайты партнеров, пишет «ФедералПресс».