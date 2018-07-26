Полиция задержала женщину после взрыва у здания посольства США в Пекине
Москва, 26 июля. Очевидцы сообщили о прогремевшем возле здания посольства США в Пекине взрыве, пишет агентство Associated Press. Инцидент произошел в четверг, 26 июля.
По информации издания, на размещенных в микроблоге Twitter кадрах с места происшествия видно, что машины полиции окружили здание американского посольства, а также клубы дыма нависли над местом случившегося. Дорога возле здания дипмиссии перекрыта.
В свою очередь агентство Reuters информирует, что сотрудники полиции задержали женщину, которая попыталась совершить самосожжение.
«Произошел взрыв у американского посольства в Пекине», — говорится в сообщении.
刚刚北京美国驻华大使馆发生爆炸 pic.twitter.com/YRwJxKNLGn— 摄影与诗歌 (@hdjdjsjxw) July 26, 2018