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Весь мир
Полиция задержала женщину после взрыва у здания посольства США в Пекине
Весь мир
Полиция задержала женщину после взрыва у здания посольства США в Пекине
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    Полиция задержала женщину после взрыва у здания посольства США в Пекине

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    Полиция задержала женщину после взрыва у здания посольства США в Пекине

    Москва, 26 июля. Очевидцы сообщили о прогремевшем возле здания посольства США в Пекине взрыве, пишет агентство Associated Press. Инцидент произошел в четверг, 26 июля.

    По информации издания, на размещенных в микроблоге Twitter кадрах с места происшествия видно, что машины полиции окружили здание американского посольства, а также клубы дыма нависли над местом случившегося. Дорога возле здания дипмиссии перекрыта.

    В свою очередь агентство Reuters информирует, что сотрудники полиции задержали женщину, которая попыталась совершить самосожжение.

    «Произошел взрыв у американского посольства в Пекине», — говорится в сообщении.

     

    Автор: Дарья Смолина
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