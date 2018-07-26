Около 120 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Киев, 26 июля. В четверг из-за непогоды на Украине остались без света около 120 населенных пунктов, сообщает пресс-служба украинской госслужбы по ЧС.

Как уточнили в ведомстве, из-за грозы, сопровождавшейся градом и сильными порывами ветра, сработала система защиты линий электропередач. В результате обесточенными оказались 117 населенных пунктов в семи областях страны.

Так, в Запорожской области электроснабжение было прервано в 30 населенных пунктах, в Днепропетровской — в 24, в Житомирской — в 20, в Киевской — в 14. В Донецкой области без электричества остались 13 населенных пунктов, в Луганской — 12, в Кировоградской — четыре.

В настоящее время бригады областных энергокомпаний проводят восстановительные работы.

В начале июля, как сообщала «Газета.ру», крупная авария произошла в Азербайджане на одной из основных теплоэлектростанций страны. В результате без электричества остались многие крупные города страны, включая Баку.