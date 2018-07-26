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ДНР: в результате обстрелов ВСУ в Горловке повреждены котельная и четыре дома
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    ДНР: в результате обстрелов ВСУ в Горловке повреждены котельная и четыре дома

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    ДНР: в результате обстрелов ВСУ в Горловке повреждены котельная и четыре дома

    Горловка, 26 июля. Четыре жилых дома и котельная повреждены в горловском поселке Гольмовский в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинских силовиков. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько. По его словам, украинские военные обстреляли населенный пункт вечером накануне.

    Было повреждено остекление насосной станции на котельной № 69 «Уголек», частично разрушены четыре дома по трем улицам: Ворошиловградская, Гардина, Житкова.

    Отмечается, что жертв нет, при обстрелах никто не пострадал. Напомним, контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе ранее согласовала новый режим прекращения огня в Донбассе с 1 июля из-за начала сезона уборки урожая. Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости.

    По данным ООН, за время конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек.

    ДНР: в результате обстрелов ВСУ в Горловке повреждены котельная и четыре дома

    Автор: Алия Садыкова
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