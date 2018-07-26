Сирия: семьи погибших российских военнослужащих прибыли в Дамаск — видео ФАН

Дамаск, 26 июля. В распоряжении корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео со встречи семей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Сирии, с сирийскими властями.

Напомним, что 23 июля члены пяти российских семей прибыли в Сирию. Кроме родителей Героя России Романа Филипова в составе делегации были супруга и дети Героя России Марата Ахметшина, военного советника — артиллериста, вступившего в бой с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, а также жена и сын Героя России Олега Пешкова, жена и дочь подполковника Валерия Матвеева, дочь операционной медицинской сестры Надежды Дураченко.

В ходе визита российская делегация также встретилась с семьями погибших сирийских военных в Мечети Омейядов в Дамаске.

«Россия стояла рядом с сирийцами и сражалась с ними против боевиков, поэтому кровь этих дружественных стран уже смешана», — заявил Николай Филипов, отец погибшего летчика.

«Сегодня сирийская земля впитала в себя кровь российских героев, которые принесли себя в жертву ради борьбы с терроризмом. Именно по этой причине Сирия много дня нас значит. Мы не должны забывать о героизме погибших солдат, которые боролись за жизни сирийских детей, за их возможность жить в мире», — сказал жена погибшего Олега Пешкова.

Верховный муфтий сирийской республики Ахмад Бадреддин Хассун в интервью ФАН подчеркнул, что визит российских семей стал посланием миру о том, что РФ помогает Сирии отстаивать свою позицию в борьбе с терроризмом. Если бы терроризм победил в Сирии, то он бы победил во всем мире.

Визит семей погибших российских солдат будет всегда напоминать сирийцам о том, кто стоял рядом с ними во время тяжелой битвы.

Напомним, что семьи российских военных прибыли в Сирию по приглашению президента Башара Асада и его жены Асмы. Поездку организовала Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство», патриотическая платформа «Единая Россия» и депутатская группа Госдумы по связям с парламентом Сирии при содействии Минобороны РФ и МИДа РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жена президента Башара Асада Асма Асад почтила память погибших военных из РФ вместе с их семьям.

1 Организация запрещена на территории РФ.