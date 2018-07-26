Сирийская армия окружает позиции ИГ на западе Даръа

Москва, 26 июля. Сирийская арабская армия продолжает наступление на позиции ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) на западе провинции Даръа. Силы Дамаска затягивают петлю вокруг террористов в районе Голанских высот с двух осей — севера и востока.

Четвертая танковая дивизия САА предприняла еще одну попытку на восточном направлении для возвращения контроля над городом Джалин, который является основным опорным пунктом террористов, передает Al-Masdar News.

Несмотря на сопротивление боевиков, правительственные войска вернули территории под контроль Дамаска. Как сообщил военный источник, два заминированных транспортных средства, которые были направлены террористами, чтобы остановить продвижение САА, были уничтожены до того, как достигли целей.

В настоящее время САА продолжают контртеррористическую операцию в Даръа. Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии подняли флаг над одной из стратегических высот в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.