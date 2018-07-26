Эксперт назвал перенос встречи Трампа и Путина «уступкой» Белого дома американской элите

Москва, 26 июля. Перенос новой встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на будущий год является уступкой администрации Белого дома американской элите. Таким мнением поделился в четверг заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Эксперт отметил, что встреча в финской столице была необходима в качестве попытки установить более стабильные контакты между сторонами. Он напомнил, что на данный момент в Соединенных Штатах идет очень активная дискуссия по поводу новой встречи лидеров двух держав, а переговоры в Хельсинки говорят о том, что в действительности каких-то реальных геополитических преимуществ у Вашингтона нет ни по украинскому вопросу, ни по России, ни по остальным темам, передает РИА Новости.

Суздальцев указал на то, что в США администрация Белого дома столкнулась с консолидированной жесткой антироссийской позицией представителей Демократической партии и сейчас маневрирует, не отказываясь от встречи.

«Белый дом отодвигает встречу, увязывая ее как уступку политической элите американской, то, что эта встреча может быть только по итогам расследования якобы вмешательства России в предвыборную кампанию», — подчеркнул эксперт.

Однако политолог полагает, что в настоящее время рано говорить о новой встрече.

Напомним, изначально планировалась, что новая встреча лидеров может состояться в США предстоящей осенью. Первые полномасштабные переговоры президентов Российской Федерации и США прошли в Президентском дворце в Хельсинки 16 июля.

Как сообщала «Газета.Ru», накануне советник по национальной безопасности американского главы Джон Болтон сообщил, что Трамп хочет провести следующую встречу с Путиным в следующем году после завершения расследования о «российском вмешательстве» в выборы в США.

Российская сторона неоднократно опровергала все обвинения по этому поводу, называя их бездоказательными и голословными. США ни разу не предоставили ни единой улики и доказательств по делу о так называемом «вмешательстве РФ».