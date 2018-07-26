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Роскачество дало рекомендации по выбору сливочного масла
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    Роскачество дало рекомендации по выбору сливочного масла

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    Роскачество дало рекомендации по выбору сливочного масла

    Москва, 26 июля. Роскачество провело исследование и выявило, какое сливочное масло в России можно считать качественным и безопасным.

    Для проведения исследования специалисты отобрали продукцию 74 самых популярных марок из России и Белоруссии с жирностью 82,5%. Они были проверены по 68 параметрам качества и безопасности.

    «Лучшим маслом на российском рынке по итогам всех исследований стали 22 товара из 74  — это масло, которое по своим потребительским характеристикам превышает действующие ГОСТы», — заметили представители Роскачества.

    Эксперты дали рекомендации, как выбрать сливочное масло в магазине и не остаться обманутым. Покупателям необходимо обращать внимание на температуру хранения продукта — не более шести градусов. Как показало исследование, более дорогие виды масла (около 143 рублей за 100 грамм) отличаются лучшим качеством, чем дешевые аналоги (78,5 рубля за 100 граммов), которые имеют нарушения по жирности и влаге.

    Роскачество дало рекомендации по выбору сливочного масла

    Желательно приобретать масло в фольге: она обеспечивает лучшую сохраняемость продукта и защищает его от фотоокисления, передает «ФедералПресс».

    Автор: Катерина Иванова
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