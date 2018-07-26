«Играются в игры»: власти полуострова назвали Крымскую декларацию Госдепа США баловством

Симферополь, 26 июля. Заместитель председателя Государственного Совета Крыма Ефим Фикс назвал баловством так называемую Крымскую декларацию США по непризнанию российского статуса республики.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео подписал соответствующий документ, который был опубликован на сайте государственного департамента Соединенных Штатов. Американский политик вновь заявил, что Вашингтон не признает полуостров частью территории РФ и не собирается отменять санкции, введенные против российской стороны в связи с фактом присоединения республики.

По мнению Фикса, данная точка зрения властей США важна «только для них и не более того».

«Нам важна точка зрения России, президента России и конституции РФ, поэтому они там балуются, играются в игры, и пусть они этим продолжают заниматься, если это им нравится», — подчеркнул российский политик.

Он добавил, что Вашингтону придется считаться с позицией России, которая действует в рамках законодательства и играет ведущую роль в вопросе обеспечения мира и безопасности, передает РИА Новости.

Напомним, Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Севастополь стал городом федерального значения, сообщает «Газета.ру».

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки, что мнение РФ и США по Крыму расходится, однако для российской стороны данный вопрос закрыт.