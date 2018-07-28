Сирия: сотни беженцев вернулись в освобожденный город на севере Даръа

Дамаск, 28 июля. Сотни перемещенных сирийцев постепенно возвращаются в освобожденные от террористов города и деревни провинции Даръа. Так, жители сирийского города Атма, расположенного в 4 км к северу от областного центра Даръа, наконец-то вернулись в родные дома, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Сразу же после прибытия мирные жители начали работу по восстановлению и ремонту разрушенных джихадистами построек. В город постепенно возвращается нормальная жизнь.

Порядка 400 боевиков выразили желание урегулировать свой статус с сирийскими властями и сдать все имеющееся оружие. Они присягнули на верность легитимному президенту САР Башару Асаду и поклялись больше никогда не угрожать безопасности соотечественников.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Отметим, что Сирийская арабская армия (САА) проводит крупную военную операцию против боевиков в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. На протяжении последних дней войска САР вели ожесточенные бои с боевиками «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольными запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. В ходе недавних столкновений САА удалось освободить город Джиллин. На границе с Эль-Кунейтрой сирийским войскам также удалось отбить населенные пункты Хан Сайда, Бакар Гарби, Аль-Лубайд, Айн-Закар, Аль-Макраз, Абу-Хатитен и другие.

По последним данным, САА также удалось уничтожить оборонительный рубеж джихадистов в районе Вади-Ярмук, неподалеку от иорданской границы.

Операция проводилась при поддержке ВКС России и ВВС Сирии, которые наносили авиаудары по позициям боевиков. В то же время САА продвигалась по линии Тасиль — Джиллин к укреплениям незаконных формирований. В результате сирийская армия получила доступ к стратегическим высотам Телль-Эль-Джумуа.

1 Организация запрещена на территории РФ.