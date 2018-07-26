Меню
Политика
Сирия: правительственная армия вытеснила ИГИЛ у бастиона Сайда в Даръа
Весь мир
Полиция задержала женщину после взрыва у здания посольства США в Пекине
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: правительственная армия вытеснила ИГИЛ у бастиона Сайда в Даръа

    216

    Сирия: правительственная армия вытеснила ИГИЛ у бастиона Сайда в Даръа

    Дамаск, 26 июля. Территория, удерживаемая запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 на западе Даръа, постепенно сокращается, сирийская армия освобождает все больше населенных пунктов.

    Об этом пишет Al-Masdar News. По данным издания, накануне правительственные силы смогли вытеснить боевиков со своего стратегического бастиона Сайда, расположенного около оккупированных Голанских высот. ИГИЛ1 понесла значительные людские потери, а также была разбита военная техника боевиков.

    Напомним, что с 1944 по 1967 годы Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий в ходе Шестидневной войны в 1967 году. 

    Правительственные войска подняли сирийский флаг над одной из стратегических высот в провинции Даръа. Правительственные войска последовательно восстанавливают власть законного правительства на территории страны. Но в некоторых местах террористы продолжат атаковать армейские подразделения и гражданское население.

    Сирия: правительственная армия вытеснила ИГИЛ у бастиона Сайда в Даръа

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.