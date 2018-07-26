Сирия: правительственная армия вытеснила ИГИЛ у бастиона Сайда в Даръа

Дамаск, 26 июля. Территория, удерживаемая запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 на западе Даръа, постепенно сокращается, сирийская армия освобождает все больше населенных пунктов.

Об этом пишет Al-Masdar News. По данным издания, накануне правительственные силы смогли вытеснить боевиков со своего стратегического бастиона Сайда, расположенного около оккупированных Голанских высот. ИГИЛ1 понесла значительные людские потери, а также была разбита военная техника боевиков.

Напомним, что с 1944 по 1967 годы Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий в ходе Шестидневной войны в 1967 году.

Правительственные войска подняли сирийский флаг над одной из стратегических высот в провинции Даръа. Правительственные войска последовательно восстанавливают власть законного правительства на территории страны. Но в некоторых местах террористы продолжат атаковать армейские подразделения и гражданское население.

1 Организация запрещена на территории РФ.