Цукерберг обеднел на 17 млрд долларов из-за квартального отчета Facebook

Нью-Йорк, 26 июля. Стремительный обвал стоимости акций Facebook после опубликованного квартального отчета, в котором даются отрицательные прогнозы аналитиков, оставил основателя социальной сети Марка Цукерберга без 17 миллиардов долларов. Об этом передает информационное агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, это самое резкое падение акций в истории Facebook, в результате сложившихся обстоятельств Цукерберг может лишиться третьего места в рейтинге богатейших людей планеты.

В отчете речь идет о том, что квартальная выручка Facebook составила порядка 13 миллиардов долларов, что оказалось ниже ранее прогнозированных показателей, сообщает «URA.RU».

Количество пользователей, которые заходят в социальную сеть ежедневно, выросло до 1,47 миллиарда человек вместо ожидаемых 1,49 миллиарда, передает телеканал «360».

Обвал акций на 24% также спровоцировал отрицательные показатели по темпам роста дохода.

Напомним, Цукерберг занял третью строчку в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg в начале текущего месяца. Его состояние оценивалось в 86,6 млрд долларов.