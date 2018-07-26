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Цукерберг обеднел на 17 млрд долларов из-за квартального отчета Facebook
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    Цукерберг обеднел на 17 млрд долларов из-за квартального отчета Facebook

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    Цукерберг обеднел на 17 млрд долларов из-за квартального отчета Facebook

    Нью-Йорк, 26 июля. Стремительный обвал стоимости акций Facebook после опубликованного квартального отчета, в котором даются отрицательные прогнозы аналитиков, оставил основателя социальной сети Марка Цукерберга без 17 миллиардов долларов. Об этом передает информационное агентство Bloomberg.

    Согласно данным агентства, это самое резкое падение акций в истории Facebook, в результате сложившихся обстоятельств Цукерберг может лишиться третьего места в рейтинге богатейших людей планеты.

    В отчете речь идет о том, что квартальная выручка Facebook составила порядка 13 миллиардов долларов, что оказалось ниже ранее прогнозированных показателей, сообщает «URA.RU».

    Количество пользователей, которые заходят в социальную сеть ежедневно, выросло до 1,47 миллиарда человек вместо ожидаемых 1,49 миллиарда, передает телеканал «360».

    Обвал акций на 24% также спровоцировал отрицательные показатели по темпам роста дохода.

    Напомним, Цукерберг занял третью строчку в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg в начале текущего месяца. Его состояние оценивалось в 86,6 млрд долларов.

    Автор: Дана Балан
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