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Работа Uber и Cabify в Барселоне приостановлена из-за нападений таксистов
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    Работа Uber и Cabify в Барселоне приостановлена из-за нападений таксистов

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    Работа Uber и Cabify в Барселоне приостановлена из-за нападений таксистов

    Барселона, 26 июля. Сервисы такси Uber и Cabify приостановили работу в Барселоне на неопределенный срок из-за нападений водителей, сообщили представители объединения предпринимателей Unauto VTC.

    Таксисты утроили забастовку: они возмущены отменой ограничений по выдаче лицензий типа VTC, которыми пользуются официальные водители. Акция несогласных переросла в нападения. Как сообщают местные СМИ, произошло как минимум две атаки на автомобили Uber

    Uber и Cabify в Барселоне были вынуждены приостановить свою работу. Отмечается, что пока сроки возобновления работы сервисов неизвестны.

    Работа Uber и Cabify в Барселоне приостановлена из-за нападений таксистов

    Стоит подчеркнуть, что лицензия стоит существенно дешевле лицензии официального таксиста и позволяет также заниматься извозом. Именно этот факт и вызвал возмущение водителей.

    Автор: Катеирна Иванова
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