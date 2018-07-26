Работа Uber и Cabify в Барселоне приостановлена из-за нападений таксистов

Барселона, 26 июля. Сервисы такси Uber и Cabify приостановили работу в Барселоне на неопределенный срок из-за нападений водителей, сообщили представители объединения предпринимателей Unauto VTC.

Таксисты утроили забастовку: они возмущены отменой ограничений по выдаче лицензий типа VTC, которыми пользуются официальные водители. Акция несогласных переросла в нападения. Как сообщают местные СМИ, произошло как минимум две атаки на автомобили Uber

Uber и Cabify в Барселоне были вынуждены приостановить свою работу. Отмечается, что пока сроки возобновления работы сервисов неизвестны.

Стоит подчеркнуть, что лицензия стоит существенно дешевле лицензии официального таксиста и позволяет также заниматься извозом. Именно этот факт и вызвал возмущение водителей.