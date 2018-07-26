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На Западе заявили, что нашли ответ российскому оружию «Судного дня» — СМИ
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    На Западе заявили, что нашли ответ российскому оружию «Судного дня» — СМИ

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    На Западе заявили, что нашли ответ российскому оружию «Судного дня» — СМИ

    Москва, 26 июля. Военные США и Великобритании заявили, что якобы нашли ответ российскому атомному подводному беспилотнику «Посейдон», который на Западе прозвали оружием «Судного дня», сообщает издание Covert Shores.

    Как утверждается в материале, обнаруживать «Посейдон» планируют с помощью подводных дронов ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel), а также сетью подводных датчиков, включая гидроакустические буи.

    Разработка российского атомного подводного беспилотника «Посейдон» началась в 2015 году. Изначально проект был известен под названием «Статус-6». Зарубежные СМИ, как передавала «Газета.ру», уже назвали новейшее оружие крупнейшей торпедой из когда-либо существовавших в мире.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил Федеральному агентству новостей, почему аналогов «Посейдону» в мире не существует.

    Автор: Василий Котов
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