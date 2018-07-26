В Одессе проходят обыски в центре обеспечения Минобороны Украины

Киев, 25 июля. Представители Военной прокуратуры проводят обыски в центре обеспечения министерства обороны Украины в Одессе.

Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак в Facebook. По его словам, обыски проходят в рамках уголовного дела по факту недостачи горюче-смазочных материалов. Министр уточнил, что по результатам проверки была зафиксирована недостача ГСМ в больших объемах. В связи с этим военная прокуратура начала уголовное расследование.

В четверг в подразделении проходят обыски. Во вторник стало известно о причастности пятерых старших офицеров ВСУ, отвечавших за обеспечение армии ГСМ, к хищению топлива. Они были подвергнуты дисциплинарным взысканиям, включая лишения воинских званий.

Ранее «Газета.ru» писала, что силовики пришли с обыском в редакцию украинских «Вестей». В офис бизнес-центра в Киеве, где расположены редакции газеты, сайта и радио «Вести» пришли с обыском сотрудники нацполиции и главной военной прокуратуры ГПУ.