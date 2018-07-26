В России начали работы по созданию отечественного аналога робота Boston Dynamics

Москва, 26 июля. Специалисты российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) в инициативном порядке изготовили серию отечественных четвероногих роботов, разработка которых продолжается по заказу ряда ведомств. Об этом сообщил руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Сергей Хурс.

По его словам, основным преимуществом созданных инженерами андроидов, в сравнении с зарубежными аналогами, выступает способность передвигаться по пересеченным и каменистым местностям, ступеням и горным тропам. Роботы по данной технологии разрабатываются в качестве военных машин-разведчиков или заменителей вьючных животных. Однако специалисты ФПИ пока держат в тайне информацию, как будет выглядеть их разработка.

Стоит отметить, что технология создания подобных андроидов считается перспективной по всему миру, инженеры ведущих компаний работают над реализацией проектов и их модернизацией, передает ТАСС.

Например, американские инженеры из Boston Dynamics в недавнем времени научили передвигаться в пространстве слепого робота-гепарда под названием Cheetah 3. Благодаря виртуальной модели, которая отражает его положение относительно пола, андроид осознает свое положение в пространстве.

Что касается других разработок данной компании, Atlas обучена бегу по лужайке и прыжкам через бревно, а SpotMini может подниматься и спускаться по лестнице.