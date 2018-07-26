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Украина потратит 4 миллиона долларов на строительство КПП на границе с Крымом
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    Украина потратит 4 миллиона долларов на строительство КПП на границе с Крымом

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    Украина потратит 4 миллиона долларов на строительство КПП на границе с Крымом

    Киев, 26 июля. Киев хочет возвести два контрольно-пропускных пункта на границе с Крымом. Строительство оценивается в четыре миллиона долларов.

    Деньги из резервного бюджетного фонда страны на строительство КПП будут переданы министерству инфраструктуры Украины. Власти Украины не объясняют цель этого строительства, учитывая тот факт, что на границе с российским полуостровом работают семь КПП, в частности автомобильные в Чонгаре и Каланчаке. Так сообщили в пресс-службе украинской Госпогранслужбы.

    «Кабмин Украины выделил 105,98 миллиона гривен для строительства двух временных контрольных пунктов въезда\выезда на территорию Украины  — «Каланчак» и «Чонгар»  — на административной границе Херсонской области с временно оккупированной территории Автономной республики Крым», — подтвердили информацию в пресс-службе кабинета министров Украины.

    Украина потратит 4 миллиона долларов на строительство КПП на границе с Крымом

    В 2014 году после госпереворота на Украине жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство высказались на вхождение в состав России. Киев не принял это решение крымчан и объявил полуостров временно оккупированной территорией. Однако в Кремле заявили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт: он является частью России.

    Автор: Катерина Иванова
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