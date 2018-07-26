Девять объявивших голодовку шахтеров попали в больницу в Забайкалье

Чита, 26 июля. Девять шахтеров «Дарасунского рудника», которые накануне объявили голодовку в связи с невыплатой заработной платы, были госпитализированы в результате ухудшения самочувствия. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления», — отметили в ведомстве.

Врачи проводят осмотр горняков раз в день, пишет «Ридус».

Как сообщалось ранее, в Забайкалье свыше 30 шахтеров объявили голодовку в связи с невыплатой заработной платы. Уточнялось, что 92 работника шахты временно прекратили работу на руднике, а еще 33 отказались от еды.

В региональной прокуратуре инициировали проверку и внесли представление о задолженности руководству компании ООО «Дарасунский рудник».