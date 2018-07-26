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Россияне смогут забронировать авиабилеты и туристические путевки в Avito
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    Россияне смогут забронировать авиабилеты и туристические путевки в Avito

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    Россияне смогут забронировать авиабилеты и туристические путевки в Avito

    Москва, 26 июля. Сервис объявлений Avito намерен запустить пилотный проект по поиску авиабилетов и туристических путевок. Об этом рассказал руководитель компании по развитию бизнеса Николай Петров.

    По его словам, компания фиксирует растущий спрос на внутренний и внешний туризм. Поэтому, совместно с Aviasales, было решено запустить проект по поиску билетов на самолеты.

    Как пишет «Коммерсантъ», ресурс планируют запустить уже в августе. По данным URA.ru, тестирование сервиса avitotravel.ru началось около недели назад. Сейчас с него совершено уже около 20 бронирований.

    Ранее «Газета.ru» писала, что продажи авиабилетов за рубеж упали на 5% за первые полгода. Эксперты объясняют это ослаблением рубля, подорожанием билетов и проведением в России ЧМ-2018. При этом большинство россиян признаются, что мечтают посещать зарубежные курорты, но проводить отдых получается только в России.

    Россияне смогут забронировать авиабилеты и туристические путевки в Avito

     

    Автор: Алия Садыкова
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