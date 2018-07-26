Россияне смогут забронировать авиабилеты и туристические путевки в Avito

Москва, 26 июля. Сервис объявлений Avito намерен запустить пилотный проект по поиску авиабилетов и туристических путевок. Об этом рассказал руководитель компании по развитию бизнеса Николай Петров.

По его словам, компания фиксирует растущий спрос на внутренний и внешний туризм. Поэтому, совместно с Aviasales, было решено запустить проект по поиску билетов на самолеты.

Как пишет «Коммерсантъ», ресурс планируют запустить уже в августе. По данным URA.ru, тестирование сервиса avitotravel.ru началось около недели назад. Сейчас с него совершено уже около 20 бронирований.

Ранее «Газета.ru» писала, что продажи авиабилетов за рубеж упали на 5% за первые полгода. Эксперты объясняют это ослаблением рубля, подорожанием билетов и проведением в России ЧМ-2018. При этом большинство россиян признаются, что мечтают посещать зарубежные курорты, но проводить отдых получается только в России.