Стало известно, откуда в Россию чаще всего переезжают соотечественники

Москва, 26 июля. Больше всего соотечественников возвращаются в Россию из стран СНГ, Германии и Израиля. В этих государствах наиболее востребована программа по переселению в РФ, сообщили в МВД РФ.

«В основном интерес к государственной программе проявляют соотечественники из числа граждан государств — участников СНГ (Казахстана, Украины, Армении, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии)», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В МВД добавили, что также активно пользуются программой соотечественники, которые находятся в Германии, Израиле и странах Балтии. Уточняется, что за пять месяцев 2018 года в Россию приехали более 41 тысячи соотечественников, за прошлый год — около 119 тысяч.

Ожидается, что до конца года в РФ прибудут еще порядка 100 тысяч соотечественников, уточняет RT.

Ранее, как передавала «Газета.ру», в МВД РФ заявили, что рассмотрят вопрос о возможности упростить получение российского гражданства для соотечественников и нуждающихся в этом лиц.