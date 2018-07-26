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Студенты разогнали капсулу Hyperloop до рекордной скорости
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    Студенты разогнали капсулу Hyperloop до рекордной скорости

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    Студенты разогнали капсулу Hyperloop до рекордной скорости

    Берлин, 26 июля. Студенты Мюнхенского технического университета разогнали капсулу вакуумной транспортной системы Hyperloop до скорости более 466 километров в час. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung.

    Отмечается, что студенты установили новый рекорд в рамках конкурса, который с 2016 года проводится компанией SpaceX в Лос-Анджелесе. По данным издания «Ридус», мюнхенская команда победила в нем уже в третий раз. Предыдущий рекорд в 323 километра в час был установлен той же командой.

    Как передает телеканал «360», в ходе состязаний студенты собирают прототипы транспортных капсул и испытывают их на тестовом треке Hypertube длиной в 1,6 километра. 

    Как ранее писала «Газета.ru», пассажирская капсула Hyperloop One разогналась до 300 километров в час. Во время испытаний туннель был разгерметизирован настолько, чтобы давление воздуха было эквивалентно высоте 200 тысяч футов над уровнем моря.

    Студенты разогнали капсулу Hyperloop до рекордной скорости

     

    Автор: Алия Садыкова
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