Пушков рассказал о цели Крымской декларации США

Москва, 26 июля. Выпущенная Госдепартаментом США Крымская декларация должна снизить накал критики в адрес американского президента Дональда Трампа внутри страны, для отношений Москвы и Вашингтона она значения не имеет, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Такое мнение сенатор высказал в своем Twitter, напомнив, что официальная позиция США по статусу Крыма известна давно.

«Позиция США известна. Заявление имеет целью снизить накал критики Трампа в США после Хельсинки и закрепить позицию западного альянса, где многие уже склонны забыть о Крыме», — цитирует пост Пушкова RT.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео подписал Крымскую декларацию, документ был опубликован на сайте Госдепа. Как сообщала «Газета.ру», в нем заявляется, что США не признают Крым российской территорией.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако США и ряд других западных государств результатов народного волеизъявления не признают. Москва не раз подчеркивала, что вопрос о статусе Крыма закрыт, республика вошла в состав РФ демократическим путем.