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Пушков рассказал о цели Крымской декларации США
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    Пушков рассказал о цели Крымской декларации США

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    Пушков рассказал о цели Крымской декларации США

    Москва, 26 июля. Выпущенная Госдепартаментом США Крымская декларация должна снизить накал критики в адрес американского президента Дональда Трампа внутри страны, для отношений Москвы и Вашингтона она значения не имеет, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    Такое мнение сенатор высказал в своем Twitter, напомнив, что официальная позиция США по статусу Крыма известна давно.

    «Позиция США известна. Заявление имеет целью снизить накал критики Трампа в США после Хельсинки и закрепить позицию западного альянса, где многие уже склонны забыть о Крыме», — цитирует пост Пушкова RT.

    Ранее государственный секретарь США Майк Помпео подписал Крымскую декларацию, документ был опубликован на сайте Госдепа. Как сообщала «Газета.ру», в нем заявляется, что США не признают Крым российской территорией.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако США и ряд других западных государств результатов народного волеизъявления не признают. Москва не раз подчеркивала, что вопрос о статусе Крыма закрыт, республика вошла в состав РФ демократическим путем.

    Автор: Василий Котов
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