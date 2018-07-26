«Украинцы везут трамвай, хотя должно быть наоборот»: Азаров рассказал о плачевном состоянии городского транспорта в Киеве 

Киев, 26 июля. На Украине подорожал проезд на общественном транспорте, где обещанные Киевом изменения, которым он оправдывает рост стоимости для своих граждан, заявил бывший премьер министр Украины Николай Азаров.

Об этом он написал в Facebook. Азаров опубликовал в социальной сети фотографию, где украинцы толкают застрявший 18 июля на улице Автозаводской в Киеве трамвай и подписал «Украинцы везут трамвай, хотя должно быть наоборот».

По словам Азарова, с 2013 года проезд в общественном транспорте в городе подорожал в 5,3 раза. Он задался вопросом, где обещанные руководителями города и страны изменения? Азаров напомнил, что ранее власть на Украине оправдывала повышение цен необходимостью обновления подвижного состава, улучшением качества сервиса.

Политик также констатировал, что до сих пор нет электронной оплаты за проезд, улучшенного обслуживания, нового городского транспорта.