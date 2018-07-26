Меню
Политика
Дела идут, контора пишет: россияне назвали «Филькиной грамотой» «Крымскую декларацию» США
Весь мир
Полиция задержала женщину после взрыва у здания посольства США в Пекине
Следующая новость
Загрузка...

    Дела идут, контора пишет: россияне назвали «Филькиной грамотой» «Крымскую декларацию» США

    161

    Дела идут, контора пишет: россияне назвали «Филькиной грамотой» «Крымскую декларацию» США

    Вашингтон, 26 июля. Государственный департамент Соединенных Штатов выпустил «Крымскую декларацию» — формальный документ, который определяет «непризнание» Крыма частью Российской Федерации официальной политикой Вашингтона.

    Согласно документу, американские власти отказываются признавать Крым частью России.

    «Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до того момента, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», — следует из так называемой «Крымской декларации», подписанной главой американского ведомства Майком Помпео.

    В США призвали Москву «уважать принципы, приверженность которым она в течение долгого времени декларировала, и остановить оккупацию Крыма».

    Дела идут, контора пишет: россияне назвали «Филькиной грамотой» «Крымскую декларацию» США

    По мнению американского руководства, Россия своей политикой и действиями показала поведение, «недостойное великой державы, и решила сама себя изолировать от мирового сообщества», говорится в документе.

    Россияне отреагировали на «Крымскую декларацию», назвав ее «Филькиной грамотой». Пользователи Сети напомнили США про Аляску и Техас, а также указали Помпео на главные города Калифорнии (госсекретарь родился в Калифорнии — Прим. ФАН) с испанскими приставками: Сан-Франциско, Сан-Диего, Сан-Хосе.

    Дела идут, контора пишет: россияне назвали «Филькиной грамотой» «Крымскую декларацию» США

    Некоторые пользователи возмущены так называемой «декларацией». Впрочем, по словам россиян, ничего нового в американской политике нет. Также участники обсуждения процитировали Остапа Бендера: «Дела идут, контора пишет», намекая на то, что писать можно все что угодно и когда угодно.

    Дела идут, контора пишет: россияне назвали «Филькиной грамотой» «Крымскую декларацию» США

    Крым стал частью РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.