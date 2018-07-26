Дела идут, контора пишет: россияне назвали «Филькиной грамотой» «Крымскую декларацию» США

Вашингтон, 26 июля. Государственный департамент Соединенных Штатов выпустил «Крымскую декларацию» — формальный документ, который определяет «непризнание» Крыма частью Российской Федерации официальной политикой Вашингтона.

Согласно документу, американские власти отказываются признавать Крым частью России.

«Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до того момента, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», — следует из так называемой «Крымской декларации», подписанной главой американского ведомства Майком Помпео.

В США призвали Москву «уважать принципы, приверженность которым она в течение долгого времени декларировала, и остановить оккупацию Крыма».

По мнению американского руководства, Россия своей политикой и действиями показала поведение, «недостойное великой державы, и решила сама себя изолировать от мирового сообщества», говорится в документе.

Россияне отреагировали на «Крымскую декларацию», назвав ее «Филькиной грамотой». Пользователи Сети напомнили США про Аляску и Техас, а также указали Помпео на главные города Калифорнии (госсекретарь родился в Калифорнии — Прим. ФАН) с испанскими приставками: Сан-Франциско, Сан-Диего, Сан-Хосе.

Некоторые пользователи возмущены так называемой «декларацией». Впрочем, по словам россиян, ничего нового в американской политике нет. Также участники обсуждения процитировали Остапа Бендера: «Дела идут, контора пишет», намекая на то, что писать можно все что угодно и когда угодно.

Крым стал частью РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.