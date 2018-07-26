Стало известно, как собаки реагируют на эмоции хозяев

Москва, 26 июля. Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, как собаки реагируют на эмоции своих хозяев. Как оказалось, псы не только чувствуют, когда человек расстроен, но и пытаются ему помочь.

В эксперименте участвовали собаки 34 разных пород. Они оставались в отдельной от хозяев комнате за закрытой прозрачной дверью. В это время владельцев собак просили плакать или петь колыбельную. Если человек плакал, четвероногие в три раза быстрее подбегали к двери и пытались ее открыть, передает Phys.org.

Во время исследования ученые также фиксировали уровень стресса, который испытывали собаки. Некоторые псы настолько сильно расстраивались, что были не в силах что-либо предпринять и не двигались с места. Как пояснили исследователи, за десятки тысяч лет собаки научились считывать социальные сигналы человека.

Ранее, как передавало URA.RU, ученые выяснили, что собака в доме продлевает жизнь и помогает вылечить болезни сердца.