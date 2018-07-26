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В Йоханнесбурге стартует двухдневный саммит БРИКС | 26 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    В Йоханнесбурге стартует двухдневный саммит БРИКС | 26 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    ВСУ обстреляли районы Горловки из «зениток». Армия Сирии уничтожила 75 боевиков «Исламского государства». Сегодня в Йоханнесбурге стартует двухдневный саммит БРИКС. «Мосметрострой» готов построить тоннель в Крыму, на трассе в обход Севастополя.
    8:31 26 Июля 2018
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    ВСУ обстреляли районы Горловки из «зениток»

    В Йоханнесбурге стартует двухдневный саммит БРИКС | 26 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Украинские силовики обстреляли район Горловки из зенитной установки, некоторые снаряды попали в дома. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько. Горловка находится недалеко от линии соприкосновения и всего в 40 км от Донецка. В городе проживает 250 тысяч человек. Тем не менее, город и близлежащие населенные пункты подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков. По данным ООН за четыре года вооруженного противостояния в конфликте погибли более 10 тысяч человек.

    Армия Сирии уничтожила 75 боевиков «Исламского государства»

    В Йоханнесбурге стартует двухдневный саммит БРИКС | 26 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В ходе отражения атаки на провинцию Эс-Сувейда Сирийская армия ликвидировала около 75 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Бой произошел накануне. Напомним, несколько смертников сумели реализовать взрывы в населенных пунктах. В результате погибли более 150 мирных жителей провинции, более 200 были ранены. На востоке отряды «Исламского государства» встретили сопротивление со стороны правительственных войск и местного ополчения.

    Сегодня в Йоханнесбурге стартует двухдневный саммит БРИКС

    В Йоханнесбурге стартует двухдневный саммит БРИКС | 26 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сегодня в Йоханнесбурге стартует двухдневный саммит БРИКС. На полях мероприятия президент России Владимир Путин встретится с главами и представителями других государств: в частности, запланированы переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамофозой, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Замбии Эдгаром Лунгу, президентом Аргентины Маурисио Макри и лидером Анголы Жуаном Лоуренсу. Кроме того, должна состояться встреча с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и двусторонняя беседа с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Напомним, этот саммит стран БРИКС станет юбилейным – десятым.

    «Мосметрострой» готов построить тоннель в Крыму, на трассе в обход Севастополя

    В Йоханнесбурге стартует двухдневный саммит БРИКС | 26 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    На Крымском полуострове в обозримом будущем может появиться тоннель – на трассе в обход Севастополя. Желание и готовность принять участие в строительстве уже высказал столичный «Мосметрострой». Генеральный директор компании Сергей Жуков заявил, что предприятие может приступить к работе в любой момент, и планирует направить заявку на конкурс по определению исполнителя. А в настоящее время специалисты организации активно изучает все возможные аспекты строительства тоннеля в Крыму и прорабатывают проект обходной дороги вокруг Севастополя.
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