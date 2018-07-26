В Йоханнесбурге стартует двухдневный саммит БРИКС | 26 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ВСУ обстреляли районы Горловки из «зениток» Украинские силовики обстреляли район Горловки из зенитной установки, некоторые снаряды попали в дома. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько. Горловка находится недалеко от линии соприкосновения и всего в 40 км от Донецка. В городе проживает 250 тысяч человек. Тем не менее, город и близлежащие населенные пункты подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков. По данным ООН за четыре года вооруженного противостояния в конфликте погибли более 10 тысяч человек.

Армия Сирии уничтожила 75 боевиков «Исламского государства» В ходе отражения атаки на провинцию Эс-Сувейда Сирийская армия ликвидировала около 75 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Бой произошел накануне. Напомним, несколько смертников сумели реализовать взрывы в населенных пунктах. В результате погибли более 150 мирных жителей провинции, более 200 были ранены. На востоке отряды «Исламского государства» встретили сопротивление со стороны правительственных войск и местного ополчения.

Сегодня в Йоханнесбурге стартует двухдневный саммит БРИКС Сегодня в Йоханнесбурге стартует двухдневный саммит БРИКС. На полях мероприятия президент России Владимир Путин встретится с главами и представителями других государств: в частности, запланированы переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамофозой, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Замбии Эдгаром Лунгу, президентом Аргентины Маурисио Макри и лидером Анголы Жуаном Лоуренсу. Кроме того, должна состояться встреча с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и двусторонняя беседа с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Напомним, этот саммит стран БРИКС станет юбилейным – десятым.