Ученые рассказали о пользе чипсов и шоколадного печенья

Лондон, 26 июля. Специалисты из Соединенного Королевства подготовили перечень продуктов, которые помогут человеку улучшить самочувствие и дадут возможность увеличить продолжительность жизни. В список вошли чипсы и шоколадное печенье, передает Daily Mail.

Так, чипсы способствуют обеспечению большого процента суточной потребности человека в калориях, а иммуномодулятор бета-глюкан, который содержится в шоколадном печенье, контролирует уровень холестерина в крови.

Однако диетологи особо подчеркивают, что употреблять данные продукты нужно в меру, так как, например, в чипсах содержится достаточно большое количество жиров. Также они рассказали о самых вредных продуктах питания, среди которых, пицца, колбасы и полуфабрикаты.

Ранее сообщалось о том, что ученые из Китая установили, что употребление рыбы и морепродуктов позволяет увеличить продолжительность жизни.