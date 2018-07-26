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Ученые рассказали о пользе чипсов и шоколадного печенья
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    Ученые рассказали о пользе чипсов и шоколадного печенья

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    Ученые рассказали о пользе чипсов и шоколадного печенья

    Лондон, 26 июля. Специалисты из Соединенного Королевства подготовили перечень продуктов, которые помогут человеку улучшить самочувствие и дадут возможность увеличить продолжительность жизни. В список вошли чипсы и шоколадное печенье, передает Daily Mail.

    Так, чипсы способствуют обеспечению большого процента суточной потребности человека в калориях, а иммуномодулятор бета-глюкан, который содержится в шоколадном печенье, контролирует уровень холестерина в крови.

    Ученые рассказали о пользе чипсов и шоколадного печенья

    Однако диетологи особо подчеркивают, что употреблять данные продукты нужно в меру, так как, например, в чипсах содержится достаточно большое количество жиров. Также они рассказали о самых вредных продуктах питания, среди которых, пицца, колбасы и полуфабрикаты.

    Ранее сообщалось о том, что ученые из Китая установили, что употребление рыбы и морепродуктов позволяет увеличить продолжительность жизни.

    Автор: Ксения Пудовкина
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