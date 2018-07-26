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Юнкер подарил Трампу фотографию военного кладбища
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    Юнкер подарил Трампу фотографию военного кладбища

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    Юнкер подарил Трампу фотографию военного кладбища

    Вашингтон, 26 июля. Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер по окончании переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом подарил американскому президенту фотографию военного кладбища. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

    Согласно данным издания, на снимке запечатлено военное кладбище, расположенное в Люксембурге, где похоронен генерал Соединенных Штатов Джордж Паттон, командовавший войсками союзников при высадке в Нормандии в ходе Второй мировой войны.

    На снимке также есть подпись, которая гласит: «Дорогой Дональд, давай помнить нашу общую историю».

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», Вашингтон и Брюссель договорились не вводить новые пошлины во время переговоров. Позднее Трамп написал в своем микроблоге Twitter, что на переговорах с Юнкером произошел «прорыв».

    Перед встречей с Трампом в Вашингтоне Юнкер пообщался с лидерами Европейского союза. Сообщалось, что главной темой главы ЕК и американского лидера станет торговля.

    Автор: Дана Балан
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