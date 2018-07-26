Стало известно, почему YouTube на Chrome работает в пять раз быстрее, чем на Mozilla

Москва, 26 июля. Специалисты выяснили, почему видеохостинг YouTube работает в браузере Google Chrome в пять раз быстрее, чем в Mozilla Firefox и Microsoft Edge.

Размышлениями на тему на портале 9to5google поделился менеджер по техническим программам Mozilla Крис Петерсон. Все дело в программном интерфейсе, который устарел в браузерах за исключением Chrome.

Кроме того, браузер от Google оснащен встроенной реализацией, которая позволяет YouTube работать гораздо быстрее. И поскольку видеохостинг претерпел редизайн, не все браузеры успели под этого подстроиться.

Для пользователей, которые не желают менять браузер, специалисты нашли способ устранения проблем со скоростью. Стоит скачать расширение YouTube Classic, а для тех, кто использует Safari и Edge — Tampermonkey.

Ну а в администрации видеохостинга YouTube предлагает всем пользователям перейти на Google Chrome во избежание проблем со скоростью, — сообщают «Известия».