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Стало известно, почему YouTube на Chrome работает в пять раз быстрее, чем на Mozilla
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    Стало известно, почему YouTube на Chrome работает в пять раз быстрее, чем на Mozilla

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    Стало известно, почему YouTube на Chrome работает в пять раз быстрее, чем на Mozilla

    Москва, 26 июля. Специалисты выяснили, почему видеохостинг YouTube работает в браузере Google Chrome в пять раз быстрее, чем в Mozilla Firefox и Microsoft Edge.

    Размышлениями на тему на портале 9to5google поделился менеджер по техническим программам Mozilla Крис Петерсон. Все дело в программном интерфейсе, который устарел в браузерах за исключением Chrome.

    Кроме того, браузер от Google оснащен встроенной реализацией, которая позволяет YouTube работать гораздо быстрее. И поскольку видеохостинг претерпел редизайн, не все браузеры успели под этого подстроиться.

    Для пользователей, которые не желают менять браузер, специалисты нашли способ устранения проблем со скоростью. Стоит скачать расширение YouTube Classic, а для тех, кто использует Safari и Edge — Tampermonkey.

    Ну а в администрации видеохостинга YouTube предлагает всем пользователям перейти на Google Chrome во избежание проблем со скоростью, — сообщают «Известия».

    Автор: Константин Терехов
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