Мадуро отложил деноминацию в Венесуэле до 20 августа

Каракас, 26 июля. Венесуэла отложила деноминацию национальной валюты — боливара и привязку ее к криптовалюте до августа.

Об этом рассказал президент страны Николас Мадуро. По словам главы государства, это произойдет не раньше 20 августа. Как пишет ТАСС, Мадуро уточнил, что будет выпущена и поступит в обращение новая валюта, «суверенный боливар». По его словам, он будет привязан к криптовалюте петро.

Напомним, с купюр уберут пять нулей. Ранее сообщалось, что МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в миллион процентов к концу года. Об этом рассказал экономист фонда Алехандро Вернер. В стране прогнозируется взрыв инфляции. Он достигнет одного миллиона процентов к концу 2018 года. Вернер отметил, что этот прогноз делает Венесуэлу похожей на Германию 1923 года или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов.