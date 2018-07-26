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Мадуро отложил деноминацию в Венесуэле до 20 августа
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    Мадуро отложил деноминацию в Венесуэле до 20 августа

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    Мадуро отложил деноминацию в Венесуэле до 20 августа

    Каракас, 26 июля. Венесуэла отложила деноминацию национальной валюты — боливара и привязку ее к криптовалюте до августа.

    Об этом рассказал президент страны Николас Мадуро. По словам главы государства, это произойдет не раньше 20 августа. Как пишет ТАСС, Мадуро уточнил, что будет выпущена и поступит в обращение новая валюта, «суверенный боливар». По его словам, он будет привязан к криптовалюте петро.

    Напомним, с купюр уберут пять нулей. Ранее сообщалось, что МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в миллион процентов к концу года. Об этом рассказал экономист фонда Алехандро Вернер. В стране прогнозируется взрыв инфляции. Он достигнет одного миллиона процентов к концу 2018 года. Вернер отметил, что этот прогноз делает Венесуэлу похожей на Германию 1923 года или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов. 

    Мадуро отложил деноминацию в Венесуэле до 20 августа

    Автор: Алия Садыкова
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